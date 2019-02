Drie mensen gezocht na schietincident in Heerlen

In Heerlen is kort voor middernacht een schietincident geweest. Volgens de regionale omroep L1 zijn er schoten gelost. Wat de aanleiding was van de schietpartij is niet bekend. Ook is niet bekend of iemand gewond is geraakt.

Kort na het incident riep de politie de hulp in van het publiek via een burgernet-actie. Er werd gezocht naar twee mannen en een vrouw. Wat zij met het schietincident te maken hebben, is niet bekend.

De burgernetiactie is inmiddels beƫindigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht.