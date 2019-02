Ketnet-musicalster (18) dood door elektrocutie bij spoorlijn

De 18-jarige Belgische musicalster Arne Decock is afgelopen nacht om het leven gekomen door elektrocutie bij een spoorlijn, melden Belgische media.

Decock was samen met een vriendin op weg naar huis van een verjaardagsfeestje, toen hij in de plaats Boom over het hek klom van het terrein van de Belgische spoorwegen. Hij klom op een elektriciteitspaal naast de spoorlijn, waarna hij werd geƫlektrocuteerd en naar beneden viel. Hij zou met een stok de hoogspanningsleiding hebben geraakt.

Het parket spreekt tegen Het Laatste Nieuws (HLN) van een "jammerlijk ongeval" en zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor zelfdoding. De vriendin zag alles gebeuren.

Decock speelde mee in enkele Ketnet-musicals. Hij speelde onder meer de hoofdrol in de musical Kadanza Together uit 2016. Tegen HLN zegt de netmanager van Ketnet Maarten Janssen: "We zijn bij Ketnet, Studio 100 en Fabric Magic zeer aangegrepen door het tragische nieuws van het overlijden van Arne Decock. Het is bijzonder triest om zo'n talentrijke en beloftevolle jongere te verliezen."