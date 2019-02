Veertig mensen al een week vast in goudmijn Liberia, dag van rouw afgekondigd

Veertig mensen zitten al een week vast in een ingestorte goudmijn in Liberia. Autoriteiten proberen nu een graafmachine te vinden waarmee de mijn kan worden uitgegraven. Collega-mijnwerkers verwijderen met hun blote handen puin bij de rampplek.

Afgelopen zondag stortte de mijn in de plaats Gbonipea, in het noordoosten van het land, in. Sindsdien zijn zeven lichamen geborgen. Het is niet duidelijk of en hoeveel mijnwerkers nog in leven zijn. Zo'n tien mijnwerkers konden vlak nadat de ramp zich had voltrokken worden gered. Zij zijn behandeld voor botbreuken, snijwonden en uitdroging. President George Weah heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd.

Zware machines

"De goudmijn is onbereikbaar en daarom is het moeilijk om handmatig bij de mensen te komen die vastzitten", zegt een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst. Hulpdiensten zijn huiverig zware machines te gebruiken bij de operatie, omdat deze mogelijk mijnwerkers kunnen verwonden of doden.

Er zijn politieagenten en militairen ingezet bij de reddingsoperatie. Zij arresteerden 65 illegale mijnwerkers die zich verzetten tegen de aanwezigheid van autoriteiten. Regionale autoriteiten probeerden de goudmijn eerder te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. In de straatarme regio nemen velen deel aan de levensgevaarlijke illegale mijnbouw om hun families te kunnen onderhouden.

