Öztürk lijsttrekker Denk voor Eerste Kamer

Selçuk Öztürk staat boven aan de lijst voor de Eerste Kamer van Denk. Dat is bekendgemaakt in Rotterdam, waar de partij de campagne begon voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.

Nu Öztürk lijsttrekker is geworden, is de kans zeer groot dat hij de Tweede Kamer zal verlaten. Lidmaatschap van beide Kamers van het parlement is verboden. Verwacht wordt dat Denk zijn intrede zal doen in de senaat.

Öztürk (46) stond samen met Tunahun Kuzu aan de wieg van Denk. Zij verlieten in 2014 samen de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, na een conflict over het integratiebeleid van de eigen minister Asscher. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen deed Denk voor het eerst mee en haalde drie zetels.

Aan de stok

Öztürk kwam op 3-jarige leeftijd vanuit Turkije naar Nederland. In de Tweede Kamer heeft hij het geregeld aan de stok met Kamervoorzitter Arib. Ook botst de Limburger voortdurend met zijn politieke tegenstanders van de PVV.

Hij heeft aangifte gedaan tegen PVV'er Machiel de Graaf, die tijdens een debat dreigde Öztürk "na te jagen" als hij niet zou stoppen met verdachtmakingen tegen hem. De Graaf bood nog tijdens het debat excuses aan voor die uitspraak.