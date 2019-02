Brandweer sticht branden om erger te voorkomen

Op Terschelling heeft de brandweer gisteren een groot deel van een duingebied in brand gezet. Het ging om een oefening. Steeds vaker probeert de brandweer vuur met vuur te bestrijden.

In onder meer de Verenigde Staten, Canada en Rusland wordt geregeld geprobeerd een grote natuurbrand te stoppen door een kleine strook natuur verderop in brand te steken. Een plek kan niet nogmaals afbranden. Het is de bedoeling dat de grote brand stopt bij de strook die al aangestoken is geweest.

Op Terschelling is daar gisteren ook mee geoefend. De brandweer zette een gebied van bijna twee hectare in brand. Er waren extra bluswagens vanaf het vasteland gekomen. Tientallen brandweermensen stonden volgens Omrop Fryslân paraat om in te grijpen als er iets mis zou gaan. Maar daar was geen sprake van. "We hebben een paar stroken aangestoken voordat de echte brand begon. En inderdaad: daar stopte de brand ook", zegt brandweerwoordvoerder Henk Schuijn.

Brand werkt beter dan maaien

Het gebied werd niet alleen in brand gezet om te oefenen met het aansteken van kleine stroken om zo een grotere brand te voorkomen. Er werden ook andere blustechnieken uitgeprobeerd en Staatsbosbeheer werd een handje geholpen.

"Natuurgebieden krijgen een nieuwe impuls door brand. Eigenlijk hoort het bij de kringloop dat een gebied eens in de zoveel tijd uitbrandt. Als een veld gebrand heeft, ontstaat er verjonging van de vegetatie. Maaien kan ook, maar vuur werkt vaak beter", zegt Schuijn.

In Nederland was de brandweer lange tijd nogal terughoudend met deze manier van werken. "Onze natuurterreinen zijn relatief klein. Het gebruik ervan ligt veel hoger dan in bijvoorbeeld Amerika. Er wonen mensen, liggen campings en er zijn allerlei andere vormen van recreatie. Op het moment dat we brand stichten in een gebied, wordt er vaak wel iets bedreigd. Dat heeft ons altijd een beetje tegengehouden de boel aan te steken", zegt Schuijn.

Klimaatverandering

Die houding begint langzaam te veranderen. "Door nieuwe tactieken en technieken en doordat we zien hoe goed het in het buitenland werkt." De behoefte aan een andere manier van brandbestrijding is de laatste jaren ook groter geworden. "We worden onder meer door de klimaatverandering gedwongen anders te kijken. Er is gewoon meer kans op natuurbranden."

De brandweer is al enige tijd bezig met het bestrijden van vuur met vuur. Ook op andere plekken in het land zijn zo nu en dan oefeningen. De oefening op Terschelling gisteren was uitzonderlijk groot.

Volgens de brandweerwoordvoerder is er ook vanuit andere natuurbeheerders behoefte aan branden in hun gebieden. "Maar we zitten ook met allemaal vergunningen." Daarnaast mag de brandweer niet het hele jaar dit soort oefeningen doen. "Tot 15 maart mogen er branden worden aangestoken. Dat heeft ook te maken met het broedseizoen voor vogels."

Geen schade bij brand op Terschelling

Volgens boswachter Remi Hougee op Terschelling heeft de brand geen schade veroorzaakt. De vegetatie die nu is afgebrand, zou volgende week sowieso worden weggehaald.

"We wisten dat de brandweer graag wilde oefenen met het bestrijden van brandende duindoorn. En nu we hier de vegetatie toch moesten verwijderen, was dit een uitgelezen kans."