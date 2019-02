Deze ondernemer krijgt ongevraagd cocaïne op de deurmat

Marc Paro brengt de enveloppen meteen naar de politie als er weer eentje op de deurmat ligt. Maar hij heeft niet het idee dat het daar veel prioriteit heeft. "Officieel weten we niet eens of er wel echt drugs in zitten."

'Dit is waar je bang voor bent'

De ondernemer kreeg van een agent te horen dat er uit het buitenland daadwerkelijk een keer een verzoek is gekomen om iemand aan te houden wegens drugshandel. In werkelijkheid was ook deze persoon een gedupeerde.

"Dat is natuurlijk waar je bang voor bent", zegt hij. "Als de politie in het buitenland onderzoek doet naar drugshandel en steeds onze enveloppen tegenkomt, loop ik kans om aangehouden te worden als ik op vakantie ga. Ik wil niet in Oostenrijk of Thailand moeten uitleggen dat ik er niets mee te maken heb."

Paro heeft geen idee waarom de criminelen juist zijn bedrijf hebben uitgezocht als dekmantel. "Ik denk dat het gewoon puur toeval is. Maar vervelend is het wel. Ik wil dat het zo snel mogelijk stopt."