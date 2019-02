Klimaat belangrijk thema in lijsttrekkersdebat Eerste Kamer

Zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben de degens gekruist in het eerste verkiezingsdebat. Bij omroep WNL spraken Annemarie Jorritsma (VVD), Ben Knapen (CDA), Annelien Bredenoord (D66), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Mei Li Vos (PvdA) en Henk Otten (Forum voor Democratie) over onderwerpen als klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. De Statenleden die dan gekozen worden, kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Gewone burgers kunnen dus niet op de Eerste Kamerlijsttrekkers stemmen.

Op Forum voor Democratie na steunden alle partijen de stelling dat bedrijven meer moeten meebetalen aan de klimaatmaatregelen. Ze benadrukten dat de rekening eerlijk moet worden verdeeld, maar bleken het niet eens over de vraag wat dan eerlijk is.

Volgens Rosenmöller van GroenLinks is het voor het eerst dat verkiezingen over het klimaat gaan. Bredenoord (D66) zei dat dat te danken is aan haar partij, die het onderwerp op de agenda heeft gezet in het kabinet. "Er gebeurt nu echt wat."

Stap voor stap

VVD en CDA hamerden vooral op betaalbaarheid van de maatregelen voor de burger. "Wat we moeten doen is een beetje voorzichtig, stap voor stap mensen meenemen in deze grote overgang", zei CDA-lijsttrekker Knapen. "Anders krijg je later de politieke rekening gepresenteerd."

Rosenmöller is blij dat er iets gedaan wordt om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar het gaat hem niet snel genoeg. "We moeten nu wel een beetje doorpakken. Wat niet helpt, is dat de premier zegt dat we nog 31 jaar de tijd hebben."

Jorritsma (VVD) vindt dat er onterecht een tegenstelling wordt gecreëerd. "Als we dit goed willen doen, moeten we iedereen meekrijgen. Anders gebeurt er niets." Volgens Rosenmöller kun je iedereen meekrijgen als je duidelijk maakt dat het belangrijkste deel van de kosten naar het bedrijfsleven gaat.

Forum minder stellig over nexit

GroenLinks is net als de PvdA voorstander van een CO2-heffing voor grote bedrijven. In het Klimaatakkoord is die niet opgenomen.

Lijsttrekker Otten van Forum voor Democratie is ervan overtuigd dat de kosten van zo'n heffing uiteindelijk weer bij de burgers terechtkomen, omdat de bedrijven ze doorberekenen in hun prijzen. "Of bedrijven vertrekken uit Nederland en dan staan alle mensen die daar werken op straat."

Forum vindt de klimaatplannen sowieso onzin. Volgens die partij kosten de maatregelen honderden miljarden en hebben ze nauwelijks invloed op het klimaat.

Otten kwam ook nog onder vuur te liggen over zijn standpunten over Europa. In het verleden heeft de partij meermaals gepleit voor een Nederlands vertrek uit de EU, nu wilde Otten dat niet herhalen. "We willen het Nederlands lidmaatschap ter discussie stellen", zei Otten wel. Volgens hem moet de EU zich alleen nog bezighouden met economische samenwerking, zoals in de tijd van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).