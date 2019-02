Braziliaans journaal krijgt na 40 jaar eerste gekleurde presentatrice

Het belangrijkste nieuwsprogramma van de Braziliaanse televisie heeft voor het eerst een zwarte vrouw als presentator. Gisterenavond maakte de 40-jarige Maju Coutinho haar debuut als gezicht van het Jornal Nacional, waarnaar dagelijks tientallen miljoenen mensen kijken. Ze werkte al als weerpresentator voor het programma.

In Brazilië is ongeveer de helft van de bevolking gekleurd. Coutinho's presentatiedebuut werd kort voor de uitzending van gisteren bekendgemaakt via Twitter. Dat bericht is door tienduizenden mensen geliket.