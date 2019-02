Hoe word je een 'inklimmer'? Musli, Marin en Fatmir laten het zien

Wekelijks worden er wel een paar gevonden in Nederlandse havens: inklimmers, veelal jonge Albanezen die 'het beloofde land' Engeland proberen te bereiken.

Ze klimmen in vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk gaan om zichzelf binnen te laten smokkelen. Ze denken dat er in Engeland veel werk is. Ook is daar een grote Albanese gemeenschap. Vorig jaar werden in Nederland ruim 700 inklimmers gesnapt; velen haalden Engeland waarschijnlijk wel.

Maar waarom willen jonge Albanezen eigenlijk massaal de Noordzee over? Wat ligt daar op ze te wachten? Wij vroegen het Musli (29) en Fatmir (35), die al zijn geweest, en de 21-jarige Marin. Hij wil de oversteek nog wagen.

Klik hieronder om met de drie op reis te gaan: