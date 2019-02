Betogers vallen kantoor premier Albanië aan met brandbommen en ijzeren staven

In de Albanese hoofdstad Tirana waren naar schatting 7000 mensen op de been bij het protest dat was georganiseerd door de oppositie. De demonstranten verwijten de regering corruptie. Een deel van de betogers is ook boos vanwege de aanleg van een ringweg Tirana, waarvoor huizen gesloopt gaan worden.

Ook volgens de Europese Unie, waartoe Albanië hoopt toe te treden, zijn corruptie en georganiseerde misdaad een groot probleem in het land.

In december was er ook een groot protest. Toen door studenten, die vroegen om een verlaging van het collegegeld.