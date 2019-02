Bleker (CDA) bij ledendag Forum voor Democratie: praat met deze partij

De gevestigde politieke partijen moeten serieus in gesprek gaan met Forum voor Democratie. Deze oproep doet oud-partijvoorzitter en staatssecretaris Henk Bleker van het CDA. Hij was de onverwachte gast op de ledendag van de partij in de hal van de Tweede Kamer.

Bleker is onder de indruk van de 31.000 leden die de partij van Thierry Baudet in een aantal jaar heeft gekregen. Hij constateert dat mensen zich voor het eerst willen inzetten voor de publieke zaak. "Daar moeten wij als gevestigde partijen zeer serieus mee in gesprek", aldus Bleker. Hij is al 48 jaar lid van het CDA en is nu niet van plan over te stappen naar Forum voor Democratie.

De oud-minister vindt dat er onterechte vooroordelen zijn over Forum voor Democratie. "Weg met alle goedkope vooroordelen. We moeten met mensen in gesprek, met elkaar in gesprek", aldus Bleker.