Standpunten ver uit elkaar op veiligheidsconferentie München

De Duitse bondskanselier Merkel waarschuwt voor het uiteenvallen van de internationale politieke structuren. Ze roept op tot het versterken van de internationale samenwerking, onder meer op militair vlak. Onderdeel daarvan is een sterke NAVO, met banden tussen alle spelers op het wereldtoneel. Merkel hield haar pleidooi op een internationale veiligheidsconferentie in München.

"We moeten verder kijken dan onze eigen neus lang is en zoeken naar win-win-oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat dat beter is dan dat we allemaal onze eigen zaakjes opknappen. Dat is precies het antwoord op het motto van deze conferentie: de grote puzzel, wie pakt de stukken op? Dat moeten we allemaal samen doen."

Wat betreft de wapenwedloop riep ze China op om deel te nemen aan het nieuwe overleg over internationale nucleaire afspraken, als opvolger van het INF-raketverdrag dat twee weken geleden werd opgezegd. De Chinese vertegenwoordiger Yang Jiechi zei in zijn toespraak dat China daar niets voor voelt.

Er kwam op de conferentie ook kritiek op Duitse defensie-uitgaven. Daarover zei Merkel dat ze de 2-procentsnorm van de NAVO nastreeft, maar voorlopig komt Duitsland niet verder dan 1,5 procent.

Russisch gas

Merkel wees er ook op om in internationaal belang niet alle banden met Rusland te verbreken. Ze verdedigde de gaspijplijn Nord Stream 2 door de Oostzee. "Russisch gas blijft Russisch gas, of we het nu door de Oostzee of via Oekraïne laten stromen."

De VS en Oost-Europese landen wijzen Duitsland op de afhankelijkheid van het Russische gas. Merkel ziet het probleem niet zo. Ze wees erop dat er ook tijdens de Koude Oorlog Russisch gas werd ingevoerd. "We blijven handelspartners", zei ze erover.

De Amerikaanse vicepresident Pence zei in zijn toespraak dat de VS lidstaten die zich afhankelijk maken van het oosten geen verdediging kan garanderen. De VS is fel tegen de Russische gaslevering aan Duitsland.

Auto's bedreigen veiligheid

Merkel waarschuwde president Trump het Amerikaanse leger niet overhaast terug te trekken uit Syrië en Afghanistan.

Ook noemde ze het beangstigend dat Amerika Europese auto's als een bedreiging voor de nationale veiligheid ziet. "We zijn trots op onze auto's, en dat mogen we ook zijn." Per jaar worden voor meer dan 50 miljard euro auto's en auto-onderdelen naar de VS geëxporteerd. Veel Europese auto's worden in de VS gemaakt. Ze riep Trump op tot een goed gesprek.

Merkel verdedigde ook de beslissing van de Europese landen om vast te houden aan de nucleaire deal met Iran, waar Trump zich vorig jaar uit terugtrok. Pence beschuldigde de Europese landen ervan dat ze de Amerikaanse sancties tegen Iran schenden en riep hen op zich achter Washington te scharen.