Nieuwe intercity van NS maakt eerste meters buiten fabriek

De eerste nieuwe Nederlandse intercitytrein heeft de fabriek in het Poolse Katowice verlaten. De Intercity Nieuwe Generatie, zoals de trein is gedoopt door de Nederlandse Spoorwegen, gaat eerst getest worden in Duitsland en Tsjechiƫ.

Op foto's is te zien dat de testtrein vooral zwart van kleur is, met hier en daar wat geel. Volgens de NS komt omdat het nog niet nodig is om het uiterlijk en het interieur al af te hebben: "Zo heeft deze trein bijvoorbeeld nog geen stoelen. Ook de kleurenfolie aan de buitenkant van de trein wordt op een later moment aangebracht."