24-uursopvang voor vreemdelingen in Amsterdam

De Amsterdamse wethouder Groot Wassink en staatssecretaris Harbers zijn het eens geworden over een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. Nog voor de zomer moet de eerste opvanglocatie open. In totaal komen er 500 plekken.

In het akkoord is bepaald dat het Rijk meebetaalt aan de opvang, die wordt omschreven als Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Dat is goed nieuws voor wethouder Groot Wassink. Toen hij in mei 2018 voor het eerst sprak over een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers leidde dat felle kritiek in politiek Den Haag, Maar de staatssecretaris steunt de plannen nu voluit.

Amsterdam is de eerste stad waarmee Harbers een akkoord sluit, Het Rijk betaalt de eerste 340 plekken, Amsterdam financiert de overige 160 plekken.

Duurzame oplossing

Wethouder Groot Wassink spreekt bij AT5 van een belangrijke doorbraak. "Ongedocumenteerden leven meestal in de marge met weinig tot geen zicht op verbetering van hun situatie. Uit onderzoek blijkt dat een stabiele leefomgeving, begeleiding en activering essentiƫle onderdelen zijn voor het vinden van een duurzame oplossing, legaal verblijf, terugkeer naar het land van herkomst of een derde land."

Waar alle 500 ongedocumenteerden worden opgevangen in Amsterdam is volgens NH Nieuws nog niet duidelijk. Groot Wassink is op zoek naar kleinschalige locaties voor vijftig tot tachtig mensen. Hij wil die plekken voor juli hebben gevonden. Als dat niet lukt, wordt mogelijk gestart met een aantal grotere locaties.

De wethouder wil in ieder geval voor de zomer de eerste groep opvangen. De asielzoekers kunnen er maximaal anderhalf jaar terecht. Het streven is om 20 procent van hen aan een verblijfsvergunning te helpen.

Wij zijn hier

Met de 24-uursopvang komt waarschijnlijk ook een eind aan het rondzwerven van een wisselende groep mensen onder de naam 'Wij zijn hier'. Een deel van die groep 'woont' op dit moment tijdelijk in een pand aan de Derkinderenstraat.

De verwachting is dat na Amsterdam ook Groningen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven vergelijkbare afspraken maken met staatssecretaris Harbers. Over drie jaar kunnen daar nog drie andere gemeenten bij komen.