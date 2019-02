'Hitler'-acteur Bruno Ganz overleden

De 77-jarige Zwitserse acteur Bruno Ganz is vannacht in Zürich overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Adolf Hitler in 2004 in de succesvolle Duitse film Der Untergang, over de laatste dagen van de Führer in zijn Berlijnse bunker.

Ganz speelde in tientallen films en theatervoorstellingen en behoorde tot de bekendste Duitstalige acteurs. Andere grote films waarin hij acteerde waren Nosferatu, Der Himmel über Berlin en Der Baader Meinhof Komplex.

Een van zijn laatste films was Der Trafikant (2017), waarin hij de rol van Sigmund Freud speelde. Ganz leed aan kanker en was al enige tijd ziek.