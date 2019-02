Collectieve claim vanwege ernstige bijwerkingen antidepressivum Seroxat

De fabrikant van het antidepressivum Seroxat kan eind deze maand een claim verwachten van meer dan twintig mensen die het middel in hun jeugd hebben gebruikt. Dat schrijft de Volkskrant.

Met de claim stellen de indieners het bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van het gebruik van Seroxat. GSK heeft volgens hen nagelaten te waarschuwen voor het risico op ernstige psychische gevolgen, met name agressie en een verhoogde kans op zelfdoding.

De Stichting SeroxatClaim werd opgericht na een uitspraak van de rechter op 30 mei vorig jaar. Toen kreeg een man die in zijn jeugd het middel had geslikt om een depressie te behandelen en daar ernstige gevolgen van ondervond gelijk van de rechter.

Middel werkte niet

Al snel nadat hij begonnen was het middel te slikken kreeg hij last van bijwerkingen als angst, agressie en uiteindelijk ook suïcidaliteit. Deze verschijnselen werden niet in verband gebracht met Seroxat, omdat ze niet in de bijsluiter waren vermeld. GSK wist wel van het bestaan van de bijwerkingen en heeft nagelaten die te melden, oordeelde de rechter.

Ook is uit onderzoek gebleken dat het middel bij kinderen of jongeren niet of nauwelijks werkte.

De rechter stelde de farmaceut aansprakelijk voor de schade die was veroorzaakt door Seroxat en andere middelen waarin de stof paroxetine werd gebruikt. GSK werd veroordeeld tot het vergoeden van de schade.

Aangepast

GSK is tegen het vonnis in beroep gegaan en wil tegen de Volkskrant geen commentaar geven op de collectieve claim. De bijsluiter van Seroxat is inmiddels aangepast, meldt de Volkskrant. Er staat nu in dat het middel niet mag worden voorgeschreven aan pati├źnten onder de 18 jaar.