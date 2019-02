Man bij tewaterlating bijna verpletterd door schip

Bij een tewaterlating van een schip op een werf in Hoogezand, in Groningen, is vanmiddag ternauwernood een ongeluk voorkomen.

Terwijl tientallen mensen keken naar de tewaterlating probeerde een medewerker nog een touw weg te halen toen het schip al begon te glijden. De man probeerde weg te komen, maar hij struikelde. Het schipmiste hem maar net.

In de video is te zien hoe de man daarna opkrabbelde en er zonder kleerscheuren vanaf kwam.