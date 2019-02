Duitsland wil verbod op 'genezen' van homoseksualiteit

De Duitse regering wil een verbod op omstreden therapieën die claimen dat mensen erdoor van homoseksualiteit worden genezen. "Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is daartegen ook geen therapie nodig", zei minister Jens Spahn van Volksgezondheid tegen de krant Tageszeitung.

De sociaaldemocratische minister van Justitie, Katarina Barley, sloot zich aan bij de woorden van de christendemocraat Spahn. Ze zei dat homoseksualiteit net zo gewoon is als de seksualiteit van hetero's. Ze noemde therapieën tegen homoseksualiteit "in strijd met de menswaardigheid".

Barley zei dat ze met Spahn gaat bespreken hoe het verbod op de therapieën vorm moet krijgen.

Nederlandse jeugdartsen

in Nederland speelt de discussie over zulke 'genezingstherapieën' ook. D66 en de Vereniging van Jeugdartsen pleitten deze week voor onderzoek door het kabinet naar omstreden behandelingen voor jonge homo's.

Mochten die behandelingen zo schadelijk zijn als wordt gedacht, dan behoort een verbod wat D66 betreft tot de mogelijkheden.

Extreme eenzaamheid

Ook jeugdartsen maken zich grote zorgen. Ze wijzen op schadelijke effecten van de therapieën omdat die suggereren dat iemand ziek is. "Dat is niet alleen discriminerend, maar kan ook leiden tot extreme eenzaamheid en verdriet bij jongeren die worstelen met hun geaardheid. Dit is een vorm van kwakzalverij die wettelijk verboden zou moeten worden", zei Jeanne-Marie Hament van de vereniging van jeugdartsen in Nederland.