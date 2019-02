Tientallen doden in aanloop naar presidentsverkiezingen Nigeria

In Nigeria zijn in de dagen voor de presidentsverkiezingen van morgen tientallen doden gevallen. Volgens de autoriteiten in de noordelijke deelstaat Kaduna zijn bij geweld tussen rivaliserende groepen zeker 66 mensen omgekomen.

Onder de doden waren 22 kinderen, zegt een woordvoerder van de gouverneur van de deelstaat. Hij legt de schuld voor het geweld bij "criminele elementen".

Getuigen zeggen dat christelijke boeren de laatste dagen in gevecht zijn geraakt met rondtrekkende islamitische herders van het Fulani-volk. De groepen raakten vaker in gevechten verwikkeld doordat kuddes koeien boerenland afgraasden en oogsten vernielden.

In het zuiden van Kaduna waren de afgelopen jaren herhaaldelijk gewelddadige conflicten tussen boeren en herders over het gebruik van grond en water. In de deelstaat zijn ook geregeld roversbenden en extremisten actief.

Tweede termijn

Het geweld van deze week lijkt niets te maken te hebben met de verkiezingen van morgen.

Dan hoopt president Buhari te worden gekozen voor een tweede termijn. Zijn belangrijkste uitdager is de voormalige vicepresident en zakenman Atiku Abubakar.