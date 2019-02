Wat doet het CDA in Zuid-Holland dat de rest van de partij niet doet?

Generatiewissel

De grote uitzondering is de afdeling in Zuid-Holland. Vier jaar geleden was driekwart van de CDA-kandidaten in de provincie man, bij de komende verkiezingen is de meerderheid vrouw. Waarom lukt het in Zuid-Holland wel, terwijl het bij het CDA in de rest van Nederland niet lukt?

Volgens voorzitter Relus Breeuwsma (36) van provinciale afdeling begon dat met een duidelijk ambitie. "Als bestuur hebben we een jaar geleden tegen elkaar gezegd: het is 2019. Het moet toch kunnen om de lijst op een evenredige manier samen te stellen?"

Het koste het bestuur naar eigen zeggen ontzettend veel tijd, maar het was niet ingewikkeld. "Je roept mensen op om zich kandidaat te stellen. En vervolgens vraag je mensen of ze zich willen kandideren. Als je ze persoonlijk benadert, dan ligt de drempel veel lager."

Dat het in het verleden niet lukte, komt volgens hem vooral doordat er op veel plekken bij het CDA een generatiewissel is geweest. "Steeds vaker komen dertigers en veertigers terecht op verantwoordelijke posities. En die kijken anders aan tegen hoe de partij moet omgaan met dit soort vraagstukken. Voor mijn generatie is het meer een automatisme. De helft van de bevolking is vrouw, daar heb je je gewoon rekenschap van te geven als je een lijst opstelt."

Leden diverser

Toch denkt hij niet dat de wil er niet is bij zijn collega's. Het is vooral een kwestie van tijd. "Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Alles wat je doet, gebeurt door vrijwilligers. Wij zijn als Zuid-Holland heel wat uren bezig geweest om op dit punt succes te boeken."

Volgens Daisy Vliegenthart is diversiteit op het gebied van mannen en vrouwen nog maar het begin. "We weten en beseffen terdege dat diversiteit binnen onze partij ook op andere vlakken aandacht vraagt. Wij hopen dat we met dit actieplan ook de weg kunnen effenen voor diversiteit op alle terreinen", staat in het stuk. Volgens Vliegenthart moet het CDA daarvoor vooral aan de basis veranderen. "Als de leden diverser worden, worden de gekozen politici dat uiteindelijk ook."