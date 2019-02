Aantal leerplichtigen dat langdurig thuis zit opnieuw gestegen

Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, is opnieuw gestegen. Vorig schooljaar waren het er bijna 4500, een jaar eerder nog iets meer dan 4200. Deze zogenoemde thuiszitters hebben uiteenlopende problemen. Ze zijn bijvoorbeeld gepest, hebben fysieke of psychische problemen, zijn net in Nederland komen wonen of zijn met justitie in aanraking gekomen.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is ontevreden over de nieuwe cijfers. Het was de bedoeling om het probleem van de thuiszitters nog dit jaar uit te bannen, maar het is nu wel "duidelijk dat de door het vorige kabinet gestelde ambitie - in 2020 geen enkel kind dat lang thuiszit - niet gehaald wordt", stelt hij. "Dat is echt heel ergerlijk."