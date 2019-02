Politieke partijen gevraagd naar gebruik persoonsgegevens bij campagne

De Autoriteit Persoonsgegevens begint een verkennend onderzoek naar het gebruik van persoonsgegevens bij de campagne voor de komende verkiezingen.

De organisatie heeft politieke partijen gevraagd hoe zij omgaan met gegevens van mensen, en wil in het bijzonder weten wat het beleid is ten opzichte van bedrijven die de partijen helpen met de campagne, zoals de interactieve kieswijzers.

De privacyinstelling wijst erop dat partijen hun ledenadministratie alleen mogen gebruiken voor rechtstreeks contact met de leden, maar dat ze die niet mogen delen met andere organisaties.

De Autoriteit Persoonsgegevens vreest dat campagneorganisaties potentiƫle kiezers via sociale media willen benaderen en de organisatie richt zich dan ook op het gebruik van micro-targeting, het specifiek benaderen van groepen op sociale media.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Privacyschending rond verkiezingen werd in de aanloop van de verkiezing van president Trump in de VS in 2016 actueel. Het bureau Cambridge Analytica verzamelde gegevens van tientallen miljoenen gebruikers op Facebook. Dat gebeurde nadat een klein deel een soort vragenlijst had ingevuld, waarmee ook toestemming werd gegeven om een vriendenlijst toegankelijk te maken. Op basis daarvan maakte het bureau kiezersprofielen, waarvoor persoonlijke advertenties werden ontwikkeld.

De Autoriteit Persoonsgegevens wijst erop dat in de nieuwe Europese privacywet AVG extra waarborgen zijn opgenomen om misbruik tegen te gaan. Zo mogen bijzondere gegevens als politieke voorkeur, geloofsovertuiging, etniciteit en medische gegevens niet zomaar worden verwerkt. Ook de vertrouwelijkheid en de beveiliging moeten op orde zijn.