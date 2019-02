Tieners vrijgesproken van stelselmatige verkrachting vrouw met beperking

De rechtbank in Breda heeft zeven Tilburgers vrijgesproken van het verkrachten van een 23-jarige vrouw met een beperking. De zeven werden ervan beschuldigd dat ze de vrouw in 2016 en 2017 in haar woning meerdere keren tot seks hebben gedwongen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouw een laag IQ heeft en niet in staat is om chronologisch en samenhangend verslag te doen van gebeurtenissen en ervaringen.

De vrouw en de toen nog minderjarige mannen hebben in die periode seks gehad, maar de rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake was van verkrachting. De verklaringen die de vrouw aflegde, bevatten tegenstrijdigheden, zegt de rechtbank. Ook uit filmpjes die werden gemaakt en andere bewijsmiddelen blijkt niet dat er sprake was van dwang.

Twee van de mannen kregen een taakstraf, omdat ze een televisie en een horloge van de vrouw hadden gestolen. Ook moeten ze een schadevergoeding van 1400 euro betalen. Een van hen kreeg ook nog 132 dagen jeugddetentie en een werkstraf opgelegd voor oplichting en andere gevallen van diefstal.