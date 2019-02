Heikraan valt op huis in Vlaardingen

In Vlaardingen is een heikraan op een woning gevallen. De kraan sloeg een groot gat in het dak. Niemand raakte gewond, de bewoners waren niet thuis.

Rond 13.00 uur viel de heistelling om. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bouwvakkers waren bezig op een nieuwbouwterrein toen de kraan omviel. Het huis dat beschadigd is geraakt is ongeveer een jaar geleden opgeleverd.

Tegen RTV Rijnmond zegt de vader van de huiseigenaar dat zijn zoon vreselijk is geschrokken. "Het is nu net een cabrioletwoning met een open dak", vervolgt de vader.

Er ontstond ook een gaslek. Dat heeft de brandweer snel kunnen afsluiten.