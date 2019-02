Beveiliging Tweede Kamer wordt strenger

De beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt. De Kamer bevestigt een bericht van BNR dat bezoekers zich binnenkort bij binnenkomst altijd moeten legitimeren en hun naam en adres opgeven. Op die manier weten de beveiligers altijd precies wie er in het gebouw zijn.

Nu is het nog zo dat mensen die een debat willen bijwonen geen papieren hoeven te laten zien. Wel moeten ze hun kleding en spullen laten scannen, en die spullen moeten ze opbergen in een kluisje.

De strengere toegangsregels worden in april ingevoerd. Het is de bedoeling dat op termijn ook wordt geregistreerd wie weer naar buiten gaat. Wat de precieze aanleiding is voor de aanpassing, is niet bekend. De Kamer zegt alleen dat de maatregel wordt genomen "uit beveiligingsoogpunt".