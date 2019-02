Hoge winst voor banken, extreem lage spaarrente: kan dat niet anders?

In het Nederlandse spaarvarken van huishoudens zat volgens De Nederlandsche Bank (DNB) eind december 354,1 miljard euro. Omgerekend is dat 20.353 euro per Nederlander, of 45.068 euro per huishouden. Het gros is gewoon spaargeld, maar kan ook een tijdelijk opgenomen lening zijn, of de opbrengst van het verkochte huis, boot of auto.

Veel mensen zullen zich niet echt herkennen in deze gemiddelde en opgetelde spaarsommen. Volgens het Nibud heeft een gezin op papier gemiddeld 27.750 euro. Maar een op de vijf huishoudens heeft geen of nauwelijks spaargeld en nog eens 20 procent heeft minder dan 2000 euro opzij gezet. Een kwart zit tussen de 2500 en 25.000 euro, een klein deel bezit 35.000 euro of meer.

Nederlanders zijn flinke spaarders, eigenlijk al altijd geweest. Volgens een onderzoek uit 2016 van vermogensbeheerder Blackrock zijn Nederlanders meer dan wie ook in Europa zuinig op hun geld en sparen en bewaren euro's het liefst. 78 procent van de Nederlanders spaart, bij voorkeur op een spaarrekening. Spaargeld voelt safe en geeft het gevoel van geld-bij-de-hand, bovendien garandeert het depositogarantiestelsel al het spaargeld tot een bedrag van 100.000 euro.