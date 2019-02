GasTerra verkoopt minder gas, maar omzet stijgt

Gasleverancier GasTerra heeft vorig jaar voor het eerst in jaren meer omzet geboekt, ondanks de beperking van de gaswinning in Groningen. De omzet steeg van 9,6 miljard tot 11,2 miljard euro, vooral doordat de prijzen zijn gestegen.

De hoeveelheid aardgas die werd geleverd daalde met 1,1 miljard kubieke meter tot 55,5 miljard kubieke meter. Daarvan werd 31,8 miljard kuub verkocht in Nederland (een stijging van 2 miljard) en 23,7 miljard in het buitenland (een daling van 3,1 miljard).

De nettowinst van GasTerra bleef met 36 miljoen euro gelijk.

Vraag blijft hoog

GasTerra werd in 2005 afgesplitst van de GasUnie. Het bedrijf verkoopt het aardgas van de NAM en doet ook de handel met het buitenland. GasTerra is voor de helft eigendom van de staat en voor de andere helft van de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil.

Topvrouw Annie Krist zegt dat aardgas nog steeds hard nodig is, ook al lijkt het er in het klimaatdebat soms op dat we wel zonder kunnen. Aardgas is nog altijd goed voor 40 procent van de Nederlandse energiebehoefte en de vraag blijft volgens haar de komende jaren hoog.

"Al met al zal Nederland de komende jaren nog vele miljarden kubieke meters aardgas moeten produceren en importeren om de energievoorziening veilig te stellen", aldus Krist.