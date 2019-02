Student met beperking: 'Mijn toelage wordt bijna vertienvoudigd'

Het is een verademing voor studenten met een beperking. De Tweede Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met de verhoging van hun studietoelage. Die wordt straks voor iedereen 300 euro per maand. Nu verschilt het nog per gemeente.

De Alkmaarse Job Teeling zal zijn toelage ook flink zien stijgen. Momenteel krijgt hij van zijn gemeente een toelage van 42 euro per maand. "Dus het is bijna een vertienvoudiging. Ik hoef me eindelijk geen zorgen te maken dat ik tot mijn zestigste nog mijn studieschuld moet afbetalen."

Ook pedagogiestudent Rebecca Talbot is heel blij met de verhoging van haar toelage. "Ik ben de hele dag al aan het stuiteren!" Van de gemeente Wassenaar krijgt ze momenteel iets meer dan 100 euro in de maand, maar dat is niet genoeg om haar studie van te betalen.