Bouwers vreugdevuren bedreigden Haagse ambtenaren

Op 30 december schrijft een ambtenaar dat de hoogte bijna is bereikt. "Jullie meten zelf ook dus we gaan er vanuit dat jullie je aan deze afspraak houden. Morgenochtend zien we jullie weer", stuurt hij in een bericht. Een van de bouwers reageert met de vraag of er nog een keer gemeten gaat worden. De ambtenaar reageert daar niet op maar stuurt terug: "We gaan er vanuit dat jullie je verantwoording nemen." "Doen we ook", antwoordt de bouwer. Of er nog een keer gemeten is en of er is ingegrepen toen de bouwers toch over de limiet gingen, wordt uit de berichten niet duidelijk.

In de gesprekken uiten de bouwers ook hun frustratie over de andere bouwers. Ze vinden dat de gemeente geen eerlijke scheidsrechter is. "Dit is meten met 2 maten" en "hun hebben nu 11500 m3 en er staat nog op hun terrein", stuurt een van de bouwers al een dag eerder.

Als het vuur op oudjaarsdag eenmaal brandt, verandert de toon. "Beste wensen en bedankt voor de fijne samenwerking. Sorry van mijn opvliegers maar dat is de stress van de laatste dagen!", schrijft een van de bouwers.