Oppositie en coalitie in Rotterdamse raad botsen hard over lekaffaire

De oppositie- en coalitiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben de confrontatie gezocht in het spoeddebat over de lekaffaire rond de afgetreden wethouder Adriaan Visser. De oppositiepartijen willen weten of er meer wethouders betrokken zijn bij het lekken.

Visser (D66) trad af nadat bekend was geworden dat hij een geheim stuk had gelekt naar de NRC. Hij was zwaar bekritiseerd in een rapport van de Rotterdamse rekenkamer over een mislukt vastgoedproject. Visser was als topambtenaar van de gemeente destijds betrokken bij het project. Met het lekken van het stuk wilde Visser de beeldvorming beïnvloeden.

Vorige werd duidelijk dat ook raadslid Christine Eskes van coalitiepartij CDA het stuk naar een journalist van de regionale omroep Rijnmond had gelekt. Tegen haar loopt een onderzoek onder leiding van VVD-coryfee Jozias van Aartsen.

Tot ongenoegen van de oppositie blijft ze tijdens het onderzoek gewoon aan. Ze zal in het debat geen vragen beantwoorden en niet meedoen aan stemmingen over moties over zichzelf maar wel aan andere stemmingen. Dat is cruciaal voor de coalitie die een minimale meerderheid heeft.

Machtsspelletjes

"Het is onethisch dat ze geen vragen beantwoordt maar wel mee stemt", vindt fractievoorzitter Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Volgens Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle bewijst de affaire en de reactie van de coalitiepartijen erop dat het dualisme in de raad is mislukt.

"Raadsleden horen het bestuur te controleren en niet machtsspelletjes te spelen om het vege lijf van de coalitie te redden. Dat is schokkend en onthutsend", aldus Van Baarle.

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans koos voor de aanval om het college te verdedigen. ''Er wordt politieke munt uit geslagen. Waarom doen jullie geen aangifte als jullie een misdrijf vermoeden'', zei hij tegen de oppositiepartijen.