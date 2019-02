Gouden ridderorde uit 1559 blijkt 60 jaar oude toneelprul

Begin jaren 70 vond een student van de Tuinbouwschool Warmonderhof het Gulden Vlies tijdens een wandeling. Omdat dat gebeurde bij de ruïne van het kasteel van Vijgh, nam men aan dat het om zijn sieraad ging. Mogelijk was het verstopt of in de grond gekomen tijdens een brand in 1574.

De broer van de vinder verkocht het aan een Amerikaan, die het in 2013 in bruikleen aan het Flipje en Streekmuseum afstond, schrijft Omroep Gelderland. De burgemeester presenteerde het destijds als een zeldzame vondst: nergens anders in Nederland is een Gulden Vlies te zien.

De hanger en een identiek ander exemplaar van de Parijse sieradenmaker zijn tot eind deze maand te zien in het museum. Verder onderzoek moet duidelijk maken waarom de vergissing niet bij eerder onderzoek is opgemerkt. Of het echte Gulden Vlies van Vijgh nog bestaat en waar het is, is een raadsel.