Rotterdamse haven tevreden, maar voelt druk van buiten

De Rotterdamse haven is tevreden over het afgelopen jaar. De containeroverslag steeg met 4,5 procent. "Daarmee hebben wij onze leidende positie in Noord-West-Europa verder verstevigd", zegt Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf.

Inmiddels is de Rotterdamse haven verantwoordelijk voor zo'n 385.000 banen. Bijna 100.000 banen meer dan tien jaar geleden. De haven is erg tevreden met de voortgang van de zogenoemde energietransitie. Het zag de overslag van duurzamere brandstoffen zoals het vloeibare gas LNG met 163 procent stijgen. Ook de overslag van biomassa nam toe met bijna 32 procent. Het Havenbedrijf zegt optimistisch te zijn over de toekomst.

Toch voelt het bedrijf een toenemende druk van buitenaf. "We hebben last van protectionistische maatregelen van landen. Bovendien staan we ook voor een brexit", zegt Castelein.

Brexit

Het havenbedrijf ziet dat er hard wordt gewerkt door allerlei partijen. Nederlandse overslagbedrijven nemen maatregelen om na de brexit zo soepel mogelijk door te blijven werken.

Van buitenlandse bedrijven weet de haven dat minder goed. "Ik weet niet zo goed of een Poolse verlader al helemaal op de hoogte is en of de Engelse verlader wel zo goed op de hoogte is."

Druk van Antwerpen

De Rotterdamse haven is nog altijd de grootste in Europa maar de haven van Antwerpen groeit al een paar jaar sneller dan Rotterdam. Onlangs besloot chemiebedrijf Ineos twee fabrieken in Antwerpen te bouwen. Maar het Havenbedrijf maakt zich geen zorgen. "Van alle groei van containers van West-Europa nam Rotterdam 60 procent voor zijn rekening. Er zit nog steeds een groot verschil tussen ons en Antwerpen."