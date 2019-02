'Nederlandse keepers kunnen beter op een andere manier leren duiken'

Nederlandse keepers wordt van jongs af aan geleerd dat zij met hun voeten op schouderbreedte moeten gaan staan. Maar eigenlijk is het beter als zij hun voeten verder uit elkaar zetten en zich met hun andere been afzetten, blijkt uit het onderzoek.

"Veel keepers doen dat al, maar niet in Nederland. Daarom willen we jonge jongens op deze manier gaan trainen. De clubs en trainers reageren positief, al is het wel even wennen. Maar als ze het eenmaal doen, hebben ze zelf ook het idee dat ze sneller zijn. Dan worden ze wel heel enthousiast."

In het televisieprogramma De Kennis van Nu noemt De Boode als voorbeeld Jasper Cillessen, de Oranje-keeper die een paar jaar geleden van Ajax naar FC Barcelona is verhuisd. Hij zet zich sinds het onderzoek op een andere manier af en heeft daar volgens de sportwetenschapper veel profijt van.

'Praktijk anders'

Ook keeperstrainer Frans Hoek, die bij onder meer Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal werkte, is blij met het onderzoek. Wel heeft hij vragen bij de manier waarop de doelmannen getest zijn. In een testsituatie reageren keepers waarschijnlijk anders dan in het echt, zegt hij tegen de NOS. "Ze krijgen veel verschillende soorten schoten te verwerken en gokken vaak veel meer."

Hoek werkte onder anderen met Edwin van der Sar, Stanley Menzo en David de Gea. Hij is het met de onderzoekers eens dat keepers nog veel dingen anders kunnen doen. Hij leert doelmannen al jaren dat zij zich niet moeten laten omvallen, maar zich moeten afzetten als ze naar een bal duiken. "Op heel veel gebieden valt nog heel veel te winnen."