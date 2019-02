Plofkraak Utrecht: gevel verwoest, bewoners geëvacueerd

Een plofkraak heeft vannacht in Utrecht forse schade veroorzaakt. De gevel waarin de geldautomaat zat, is eruit geblazen. Omwonenden lobbyen al jaren om de automaat weg te krijgen.

Het is niet duidelijk of de twee overvallers, die op een scooter zijn gevlucht, iets hebben buitgemaakt. Vijf gezinnen met kinderen werden geëvacueerd omdat er mogelijk explosieven waren achtergebleven.

De bewoners in de wijk Oog in Al werden rond 03.30 uur gewekt door twee forse ontploffingen. Een van hen zag stenen door de lucht vliegen. "Hier waren we al jaren bang voor."

In 2012 mislukte een plofkraak bij dezelfde geldautomaat. Ondernemers en bewoners hebben daarna bij de bank en de gemeente gevraagd om de automaat weg te halen.

De buurt kreeg toen te horen dat er alles aan gedaan werd om het risico te verminderen.