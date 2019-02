Duizenden jongeren 'verleid' tot hacken in campagne politie

Het is voor het eerst dat de politie zich met een landelijke campagne over cybercrime richt op potentiële daders. Floor Jansen van de politie, expert op het gebied van jeugd en cybercrime, zegt dat het belangrijk is dat mensen weten wat de gevolgen kunnen zijn. "Dat is voor veel jongeren niet helder en vraagt dus om een gezamenlijke inspanning. Ouders en kinderen zouden het hier thuis aan de keukentafel met elkaar over moeten hebben."

Een derde van de jongeren van 16 en 17 jaar heeft ooit bewust of onbewust een online misdrijf gepleegd, bleek vorig jaar uit cijfers van Safer Internet Centre Nederland. Vaak deden ze het voor de lol. Tegelijkertijd vinden de ondervraagden inbreken in iemands huis veel erger dan inbreken in iemands computer.