Voormalig bokser veroordeeld voor slaan agenten tijdens protest gele hesjes

De voormalige Franse bokskampioen Christophe Dettinger is veroordeeld, omdat hij tijdens een protest van de gele hesjes in Parijs twee politieagenten in elkaar sloeg.

In een filmpje dat veel werd gedeeld op sociale media was te zien dat hij met flinke kracht inslaat op een aantal agenten. De aanklager noemde het een moment van ongelofelijk geweld en eiste drie jaar cel.

De rechter in Parijs veroordeelde de bokser tot dertig maanden cel, waarvan hij er twaalf moet uitzitten. Daarbij geldt een licht regime. Hij is overdag vrij, maar moet de nacht in de cel doorbrengen. Daarnaast mag hij zich een half jaar niet in Parijs vertonen. Hij had maximaal zeven jaar cel kunnen krijgen.

Spijt en schaamte

Dettinger meldde zich twee dagen na het incident bij de politie. In de rechtszaal betuigde hij spijt en zei dat hij zich schaamde voor zijn gedrag. Hij verklaarde het door te zeggen dat hij tijdens de demonstratie woedend was op de politie, omdat die demonstranten sloeg.