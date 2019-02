College Maastricht overleeft spionagedebat

Het college in Maastricht heeft de 'spionageaffaire' overleefd. Na een debat op woensdagavond werd de motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder John Aarts alleen door de oppositie gesteund.

Aanleiding voor het debat was een intern onderzoek naar kritische ambtenaren. Bij het onderzoek, uitgevoerd door een recherchebureau, werden verschillende ambtenaren in opdracht van de gemeente bespioneerd. Zo werden mailboxen van 41 ambtenaren gelezen, zonder dat zij daar zelf van afwisten. Ook werden enkele ambtenaren verhoord.

Het recherchebureau werd ingeschakeld om een lek in de raad op te sporen. Na een vergadering, geleid door wethouder Aarts, werden vertrouwelijk notulen gelekt. Daaruit bleek dat Aarts zich hardop had afgevraagd of kritische ambtenaren niet konden worden ontslagen. Het lek is uiteindelijk nooit gevonden.

Burgemeester dreigde met vertrek

De burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake zei gisteravond dat ze pas in een later stadium op de hoogte is gesteld van het onderzoek, maar een deel van de raad twijfelde daar aan. Daarop dreigde Penn op te stappen. "Ik wil zekerheid dat u mij gelooft. Anders kan ik hier niet verder", zei ze.

Een raadsmeerderheid steunde uiteindelijk een SP-motie waarin het college wordt opgeroepen te werken aan het herstel van verstoorde vertrouwen bij ambtenaren van de gemeente en de vakbonden.