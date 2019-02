Rutte in grote kranten: zaken doen met Trump, niet bang voor populisten

Hij vindt zichzelf effectiever als lid van de Europese Raad (wat hij nu is) dan als voorzitter van de EU-ministers. Premier Rutte geeft die boodschap vandaag af in gesprekken met vijf grote Europese kranten. "Ik heb geen ambitie voor een leidende Europese functie", zo citeert de Franse krant Le Monde de premier.

"Ik heb de meeste invloed in die Europese Raad", tekent de Neue Zürcher Zeitung op. En aan de Spaanse krant El País laat Rutte weten zelfs geen deel uit te maken van het liberale topteam met Europese politici, dat vanaf maart de Europese Unie zal doorkruisen in aanloop naar de Europese verkiezingen van mei.

Rutte heeft de afgelopen week met de kranten gesproken ter voorbereiding op zijn Churchill-lezing, die hij vandaag hield in Zürich. Hij wil het niet hebben over zichzelf, maar over de inhoud. De toekomst van de EU na het vertrek van de Britten, de gewijzigde politieke verhoudingen in de wereld en vooral over het antwoord daarop.

Democratisch gekozen

Zo neemt hij het in de Süddeutsche Zeitung op voor de Amerikaanse president Trump. "In plaats van te tieren over de Amerikaanse president moeten we met hem in zee gaan." Hij noemt Trump iemand met wie je deals kunt sluiten.

"De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kon afspraken met de president maken over de handel, omdat hij Trump duidelijk heeft gemaakt dat we gemeenschappelijke belangen hebben. Trump is democratisch gekozen. Hij staat op de politieke dansvloer, daar hebben we mee te maken."

Steun voor de EU

Voor de opkomende populistische partijen is hij niet bang. In El País zegt hij: "In feite zijn alle politici populistisch, waar we tegen moeten strijden is het soort politiek dat mensen bang maakt en dat weigert om afspraken te maken, waardoor problemen niet worden opgelost."

Rutte denkt niet dat populistische partijen na de komende verkiezingen de meerderheid krijgen in het Europees Parlement. "Er is nog steeds geweldige steun voor de EU. Na de verkiezingen zijn er verschillende mogelijkheden om coalities in de EU te vormen."

Over de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is hij helder tegenover El País. "Het is geen automatisme dat de zogenoemde Spitzenkandidat, dus de leider van de groep die de meeste zetels verovert, automatisch de nieuwe voorzitter van de Commissie wordt. Er wordt gezegd dat het democratischer zou zijn, maar daarmee wordt de kans ook groter dat de nieuwe Commissie heel politiek wordt. En waar dat toe leidt hebben we recent weer gezien bij de handhaving van de begrotingsregels. Daar zit ik niet op te wachten."