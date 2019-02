Oproep aan paardeneigenaren: 'Breng paarden samen, dan zijn ze blijer'

Die beloning, afkomstig onder andere vanuit de hippocampus en amygdala, wordt groter naarmate ze meer goed contact hebben. "Het zit vastgebakken in hun brein. Ook paarden die al hun hele leven in hun eentje zijn, hebben die behoefte." Paarden alleen laten staan zonder op zijn minst altijd zicht op een ander paard dicht in de buurt, is dan ook een "ernstige miskenning van de natuur van het dier", zegt Van Dierendonck.

Snuffelen

Bij een flink aantal paardenbedrijven staan paarden in boxen met drie dichte muren en ze kijken uit op een blinde muur. Slecht, zegt Van Dierendonck, die werkt aan een keurmerk waarbij onderdeel is dat paarden altijd minstens één ander paard 24 uur per dag moeten kunnen zien. Wat kan helpen, is als ze aan hun buurman of -vrouw in de stal ernaast kunnen snuffelen. En als de paarden een deel van de dag met z'n allen in de wei staan of in dezelfde ruimte van de manege.