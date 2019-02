Dekker: problemen rond vermiste personen praktisch oplossen

Minister Dekker wil bekijken hoe bij de procedures rond mensen die vermist worden meer rekening kan worden gehouden met de gevoelens van de achterblijvers. Hij zal daarbij ook nadenken over de officiële naam ''de verklaring van rechtsvermoeden van overlijden".

In een Kamerdebat zei hij dat hij weinig ziet in verandering van regels, maar meer in praktische oplossingen. Als iemand plotseling verdwijnt, zonder dat bekend is wat er met diegene is gebeurd, leidt dat bij de achterblijvers vaak niet alleen tot emotionele, maar ook tot praktische en financiële problemen.

Psychologische drempel

Een woordvoerder van de familie van de sinds 2014 vermiste Amersfoorter Hanno van Mill vertelde vanochtend bij RTV Utrecht waar de achterblijvers zoal tegenaan lopen. Ook Tweede Kamerleden vroegen aandacht voor de problemen rond vermisten.

Vijf jaar na de vermissing kunnen familieleden om een verklaring verzoeken waarin staat dat iemand waarschijnlijk is overleden. Maar veel achterblijvers vinden dat een te vergaande stap.

Dekker begrijpt dat mensen een psychologische drempel over moeten voor ze zo'n verklaring aanvragen. "Je wilt mensen niet nog meer in een hoek drukken en meer verdriet aandoen dan per se noodzakelijk is. Soms zetten de betrokkenen zelf vraagtekens bij het overlijden."

Belastingdienst

De minister gaat ook met de staatssecretaris van Financiën praten om de praktische problemen bij de Belastingdienst aan te pakken. De minister snapt dat het al zou helpen als er bijvoorbeeld één aanspreekpunt is voor dit soort gevallen.

Dekker ziet weinig heil in een aparte juridische status "vermist". Volgens hem hebben mensen al veel aan een uitdraai van de politie waarin staat dat iemand is verdwenen.