Avontuurlijke hond loopt weg en pakt de trein naar Utrecht Centraal

In Utrecht heeft een hond de trein naar Utrecht Centraal genomen. De viervoeter was weggelopen van huis en is op station Utrecht Leidsche Rijn in de trein gestapt.

In een Facebookbericht schrijft NS Veiligheid en Service dat de hond in zijn eentje op pad was gegaan. "Vorige week vrijdag kregen wij melding dat een hond onaangelijnd op het perron zou lopen. Omdat hierdoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan zijn wij direct ter plaatse gegaan."

NS-medewerkers benaderden de hond voorzichtig en lijnden hem met een broekriem aan. Een reiziger vertelde dat de hond op station Utrecht Leidsche Rijn in de trein was gestapt, schrijft RTV Utrecht.

Dierenambulancemedewerkers die erbij werden gehaald wisten de eigenaar van de hond snel te achterhalen en te herenigen met zijn huisdier.