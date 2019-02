Onderzoek: energieakkoord duurder dan verwacht

Gezinnen

Tot 2038 lopen de kosten volgens de onderzoekers zelfs op tot 107 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 25.000 euro per gezin van vier personen. De onderzoekers verwachten dat de kosten per gezin in 2020 zo'n 1600 euro bedragen. Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid zegt dat gezinnen hierdoor waarschijnlijk in financiële problemen komen.

De kosten van het Klimaatakkoord, dat dit jaar getekend zou moeten worden, komen volgens de onderzoekers bovenop de kosten van het Energieakkoord uit 2013. De stichting roept de opstellers van het nieuwe Klimaatakkoord op om transparanter te zijn over de verantwoording van de kosten. Ook zou er meer gelet moeten worden op kosteneffectiviteit dan bij het Energieakkoord werd gedaan.

Besparing niet meegeteld

Het ministerie van Economische Zaken, dat gaat over het energiebeleid, reageert kritisch op het onderzoek. "Het rapport kijkt wel naar de extra kosten en investeringen, maar laat de opbrengsten en besparingen buiten beschouwing. Daarmee geeft het rapport geen indruk van de totale financiële betekenis van het Energieakkoord voor de Nederlandse samenleving", schrijft het ministerie op de site van het Klimaatakkoord.

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft kritiek op de onderzoeksmethode. Zo worden verschillende typen kosten bij elkaar opgeteld, die je volgens het Planbureau niet bij elkaar kunt optellen.

PBL-klimaatonderzoeker Bart Strengers: "Niet geïnde belastingen worden als kostenpost gezien omdat die belastingen op een andere wijze geïnd zullen moeten worden, en dat dat dus kosten zijn. Maar in eerste instantie zullen die niet-geïnde belastingen betekenen dat de burger minder gaat betalen. Vervolgens worden die belastingen wellicht op een ander manier weer geïnd, maar dan kom je hooguit op 0 uit en niet op 15,5 miljard."

Het PBL zegt wel dat discussie over kosten belangrijk is en dat het goed is dat ook andere partijen zich laten horen.