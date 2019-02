Vliegtuigen KLM raken elkaar tijdens taxiën op Schiphol

Op Schiphol hebben twee vliegtuigen elkaar vanochtend geraakt tijdens het taxiën. Het ging om vertrekkende vliegtuigen van KLM naar Los Angeles en Atlanta, meldt een woordvoerder.

Niemand raakte gewond. Het incident gebeurde tijdens de zogenoemde pushback van een van de toestellen, het moment waarop het vliegtuig voor vertrek achteruit wordt geduwd. De toestellen botsten met lage snelheid met de vleugels tegen elkaar aan. De vleugels raakten daarbij beschadigd.

De brandweer heeft onderzocht of er brandgevaar was. Toen bleek dat dit niet het geval was, zijn de toestellen weggesleept.

De passagiers zijn teruggebracht naar het vliegveld. Hun vluchten worden omgeboekt, laat KLM weten. Een woordvoerder zegt dat de toestellen voorlopig aan de grond blijven en grondig onderzocht worden.