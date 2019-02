'Grote Europashow' moet jongeren naar de stembus krijgen

Paradiso in Amsterdam is vanavond uitverkocht. Zeshonderd jongeren hebben geen kaartje gekocht voor een bekende artiest, maar om zich te laten informeren over de Europese politiek.

"Jongeren zijn, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, wel degelijk geïnteresseerd in politiek," vertelt Dylan Ahern, één van de initiatiefnemers van De Grote Europashow. Dat tijdens de vorige Europese verkiezingen in 2014 maar 18 procent van de jongeren naar de stembus ging is volgens hem niet te wijten aan luiheid of desinteresse. "Jongeren voelen zich niet betrokken bij de politiek. Deze cijfers betekenen niet dat ze er niet om geven, maar dat ze niet beseffen dat er veel op het spel staat."

Satire en analyse

Drie studenten namen onder de naam De Kiesmannen het initiatief om daar verandering in te brengen, zodat er tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in mei, meer jongeren naar de stembus gaan. Vorig jaar brachten ze al een interactieve show rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Die mix van harde informatie, politieke analyse, satire en entertainment sloeg zo aan dat ze nu hetzelfde concept herhalen rondom de Europese verkiezingen. Het publiek wordt hierin "door de Brusselse jungle geloodst" en krijgt antwoord op vragen als 'Waarom bestaat de EU?', 'Hoe werkt de EU?' en 'Waar gaat het heen met Europa?'

"We trekken jongeren aan die niet zo snel naar een debatavond zouden gaan. We betrekken ze op een manier die veel verder gaat dan spotjes van de overheid met boodschappen als 'elke stem telt'. Onze boodschap is niet alleen 'ga stemmen', maar gaat ook over het politieke proces.'

Hoewel de show kritische noten kraakt, is het volgens Ahern niet de bedoeling dat het publiek een bepaalde kant wordt opgestuurd. "Het is de bedoeling dat de mensen zelf een mening vormen. Want op het moment dat ze zich geïnformeerd voelen, trekken ze hun mond open."