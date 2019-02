Bij een schietpartij in Oss is een dode gevallen. De man werd neergeschoten bij een parkeerplaats in een woonwijk.

De schietpartij vond plaats aan de Anna Bijnsstraat, schrijft Omroep Brabant. Buurtbewoners hoorden twee knallen in de buurt van een speeltuin.

De politie "heeft een idee wie het slachtoffer is", maar doet daarover pas mededelingen als de identiteit definitief is vastgesteld.

Het is niet bekend waar de schutter naartoe is gegaan. De politie roept getuigen op zich te melden.