Recordaantal bedrijven opgericht in 2018, vooral eenmanszaken

Vorig jaar zijn ruim 191.000 bedrijven opgericht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is het meeste ooit. Er werden ook veel bedrijven opgeheven, zo'n 107.000. Het saldo van het aantal nieuwe bedrijven komt daarmee op bijna 85.000. Dat is het hoogste aantal sinds 2007.

Het overgrote deel van de nieuwe bedrijven zijn eenmanszaken zo'n 94 procent. Ook het grootste deel van de bedrijven dat stopte was een eenmanszaak, bijna 90 procent.

Onderwijs

In het onderwijs kwamen er de meeste bedrijven bij. Het gaat vooral om eenmansbedrijfjes die studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleidingen aanbieden. Ook bedrijven in de bouw groeiden flink. Verder nam het aantal kunstbedrijven sterk toe, net als het aantal webwinkels.

In de afgelopen tien jaar is het totale aantal bedrijven met 52 procent toegenomen tot ruim 1,75 miljoen. 80 procent daarvan is een eenmanszaak.