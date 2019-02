Auto boort zich in woning in Nieuw-Dordrecht, box met baby geraakt

Ook de vader van het kind is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De moeder was ook in het huis maar niet in de woonkamer. Zij bleef ongedeerd.

De brandweer heeft de automobilist zonder kleerscheuren uit de zwaar beschadigde auto bevrijd. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt. Waardoor het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De brandweer is de woning aan het stutten.

