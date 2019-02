Een fles gemaakt van houtsnippers: Groningen gaat na gastijdperk over op biochemie

Houtsnippers die omgezet worden in bioplastic: dit technische hoogstandje, dat nu al wordt toegepast in Delfzijl, is een van de veranderingen in de chemie die nodig zijn vanwege het naderende afscheid van olie en gas. Want behalve voor benzine en diesel is olie ook nodig voor het maken van petflessen, kunststoffen voor auto's, computers, verpakkingsmateriaal en nog veel meer. Gas is (nu nog) de basis voor producten als kunstmest, lijm en verf.

Nu deze fossiele energiebronnen op hun retour zijn, moet de chemische industrie dus op zoek naar andere grondstoffen. De bedrijven van Groningen Seaports - de Eemshaven en de haven van Delfzijl - lopen hierin voorop, gestimuleerd door de provincie Groningen.

De chemische industrie ligt op een steenworp afstand van het Groningse aardbevingsgebied. "Het is natuurlijk heel belangrijk dat we van het gas af gaan in Groningen, omdat we willen dat de aardbevingen minder worden. Dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven", zegt de Groningse gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). "Verder hebben we jaren geleden ook al gezien dat de toekomst van de chemie ligt in de vergroening ervan. De koplopers in het bedrijfsleven hier zien dat ook."

Bij het bedrijf Avantium wordt dus al bioplastic gemaakt van houtsnippers, in plaats van olie. Hoe dat gaat, zie je in de video: