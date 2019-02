In Obdam in Noord-Holland zijn vier inzittenden van een auto overleden doordat hun auto te water was geraakt.

De politie doet op het moment onderzoek naar het ongeluk en hoelang de auto al in het water lag. De auto werd net na 12:00 uur ontdekt.

Duikteams van de brandweer zijn in het water om de slachtoffers te bergen. Over hun identiteit kan de politie nog niets bekendmaken.