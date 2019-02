'Megaproces tegen Catalanen gaat niet om politieke ideeën'

De rechtszaak lijkt in juridische termen op het proces in de jaren 80, tegen 33 hoge Spaanse militairen en leden van de Guardia Civil. De groep stond destijds terecht voor rebellie na een poging tot staatsgreep in februari 1981. Berucht van die operatie zijn vooral de beelden van de overval op het Spaanse parlement. Daarbij schoot de besnorde Antonio Tejero, een van de coupplegers, in het plafond na te hebben geschreeuwd: "Iedereen moet op de vloer liggen!" De beelden gingen de wereld rond omdat televisiecamera's in de zaal nog aan stonden.

Er vielen geen doden bij hun couppoging, al zetten de militairen wel degelijk tanks en wapens in bij hun operatie. Drie hoofdverdachten kregen straffen van dertig jaar opgelegd voor het misdrijf van militaire rebellie. Van de hoofdschuldigen is alleen Antonio Tejero (nu 86 jaar) in leven. Hij dook in 2012 voor het laatst op in de media met een aanklacht tegen de Catalaanse leider Artur Mas. Ook toen ging het over de verregaande zelfstandigheid van Catalonië.